«Иначе Запад всех уничтожит». Экс-нардеп Кива прямо призвал РФ применить оружие массового поражения в Украине 17 апреля, 13:57 Цей матеріал також доступний українською Илья Кива (Фото:zagittya.com.ua)

Экс-депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что точку в «противостоянии РФ не только с украинской властью, но и всем Западом» может поставить нанесение «превентивного удара» оружием массового поражения по Украине.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом он написал в своем Telegram-канале, проиллюстрировав пост фотографией масштабного взрыва.

Фото: Скриншот

«[Запад] активно и уже открыто сегодня принимает участие в военном конфликте на Украине. Дальше участие Запада будет только расти, а значит и жертвы с обоих сторон будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Затягивается время и готовятся новые шаги для нанесения ущерба и урона России», — пишет Кива.

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Также, по его словам, правила неприменения оружия массового поражения «написал Запад в своих интересах только для того, чтоб эффективней можно было вас (россиян — ред.) уничтожить».

Перед началом войны России против Украины нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сбежал в Испанию. Сейчас он находится в Москве и посещает эфиры российских пропагандистов, где распространяет фейки об Украине.

В марте Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.

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