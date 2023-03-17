ISW объяснил, как поставки из Китая помогают российскому ВПК, и обнародовал детальную карту ситуации в Бахмуте 17 марта, 09:08 Украинский военнослужащий на позиции в районе Бахмута, 16 марта 2023 (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Даже коммерческие продажи китайских военных товаров в РФ позволяют снизить нагрузку на военно-промышленный комплекс России. Между тем, российский ВПК все жестче контролируется со стороны ФСБ.



Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 16 марта.

Западные информационные агентства подтвердили, что китайские компании продавали военную технику и оборудование двойного назначения в Россию. В частности, Politico сообщил, что среди таких товаров были 1000 штурмовых винтовок, 12 партий деталей для беспилотников и более 12 тонн бронежилетов в период с июня по декабрь 2022 года. А CNN сообщил, что украинские силы сбили модернизированный коммерческий дрон Mugin-5, изготовленный китайским коммерческим производителем.



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Согласно данным Politico, эти продажи, скорее всего, незначительны по масштабам и касаются в основном коммерческого оборудования. Во всех подтвержденных случаях, кроме одного, речь не идет о компаниях, связанных с правительством Китая. Однако, отмечают аналитики ISW, даже такие китайские поставки значимы, поскольку они могут уменьшить нагрузку на российский военно-промышленный комплекс и помочь РФ обойти попытки Запада ограничить доступ России к микрочипам. Институт изучения войны отмечает, что до сих пор не наблюдал у России дефицита стрелкового оружия, а российский ВПК, похоже, способен производить достаточное количество штурмовых винтовок. Так что подобный импорт уже имеющегося в РФ оборудования из Китая, вероятно, позволяет российскому ВПК перераспределить ресурсы — особенно ограниченное количество квалифицированных работников российских оборонных заводов — на производство другого военного оборудования, в котором Россия нуждается более остро. А продажа даже коммерческих запчастей для дронов российским компаниям могла бы предоставить российскому ВПК доступ к ценным микрочипам, жизненно важным для производства сложного оборудования.

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ), похоже, пытается контролировать российский военно-промышленный комплекс (ВПК) методами, подобными методам КГБ. Спикер Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык 16 марта сообщил, что украинские эксперты обнаружили маркировку ФСБ на многих российских компонентах вооружений, которые украинские войска уничтожили или захватили на поле боя. По словам Рудыка, эти отметки есть не только на технике (например, танках Т-90М), но и на микросхемах оружия — это может свидетельствовать о проверке техники, оборудования и комплектующих со стороны ФСБ. Рудик предположил, что ФСБ не доверяет российскому военному руководству и, соответственно, проводит собственные проверки российской техники. Если эти факты подтвердятся, маркировка ФСБ на российском оборудовании и компонентах вооружения будет иметь более широкие последствия для отношений между ФСБ, ВПК России и российским военным аппаратом в целом, считают эксперты Института. Они указывают на то, что директор ФСБ Александр Бортников либо поручил ФСБ провести эти проверки по указанию Владимира Путина, либо же Бортников издал эту директиву независимо от Путина. В любом случае, ФСБ, похоже, непосредственно вмешивается во внутреннюю работу российского ВПК — подобно тому, как КГБ когда-то контролировал Красную армию и советскую оборонную промышленность.

Президент Сирии Башар Асад использовал срежиссированное «интервью» российскому пропагандистскому агентству РИА Новости, чтобы усилить информационные операции РФ. В ответ на вопрос о размещении гиперзвуковых ракет Асад заявил, что российские военные базы в Сирии «должны быть вооружены лучшим оружием, чтобы обладать сдерживающим или уравновешивающим эффектом». Этот комментарий прямо поддерживает российскую кампанию угроз развернуть гиперзвуковое оружие (вероятно, типа Кинжал) в Сирии, что является частью операции по поддержке Асада и усилению давления РФ Турцию, в то время как Анкара рассматривает ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к составу НАТО. Асад также признал оккупированные Россией территории Украины «частью России».

В своем выступлении на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин пытался заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных и экономических последствий, — вероятно, в рамках усилий Кремля подготовить россиян к длительной войне. Однако заявления Путина о якобы здоровой и устойчивой российской экономике противоречат реальным проблемам России, которые проявляют себя, в частности, в неспособности российского ВПК удовлетворить потребности армии РФ в войне против Украины и в значительных прогнозируемых проблемах с бюджетным дефицитом РФ. Кремль также, вероятно, пытался заверить российскую общественность, что связанное с войной производство не повлияет на остальную часть российской экономики, в то время российские чиновники продолжают мобилизацию российского ВПК.

Cилы РФ продолжают продвижение в районе Бахмута, однако относительно более медленные темпы российских атак на Бахмут и его окрестности 16 марта в сочетании с относительно меньшим количеством заявлений России о продвижении в этом районе подтверждают оценку ISW от 15 марта о том, что наступление ЧВК Вагнера на Бахмут, вероятно, приближается к кульминации. Эксперты ISW также показали подробную карту захваченных оккупантами и контролируемых ВСУ районов Бахмута. Как ранее писали аналитики Института, сейчас линия фронта в городе проходит вдоль реки Бахмутка: россияне захватили восточную часть Бахмута после, вероятно, организованного выхода сил ВСУ из этих районов города.

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша вскоре передаст Украине четыре истребителя МиГ-29: ISW напоминает, что поскольку воздушные силы Украины уже имеют такие на вооружении, то смогут использовать их в контрнаступательных операциях, если получат достаточно заблаговременно;



решение России передислоцировать элементы своих « миротворческих сил» из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению;

миротворческих сил» из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению; российские войска совершили ограниченные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная;

оккупанты продолжают атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области;

российские источники заявили, что украинские силы 15 марта вели локальные штурмы в Запорожской области;

украинские источники сообщили, что российские войска усилили свое военное присутствие в Черном море.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW