Как выгодно скупиться на китайских маркетплейсах и избежать обмана 2 ноября, 10:00 Новости компаний Meest China

Уже в конце ноября нас ждет самое долгожданное событие всех любителей шоппинга — Черная пятница. День, когда все магазины предлагают клиентам невероятные скидки на товары. В Китае тоже есть ежегодный день грандиозной распродажи. Но это не Черная пятница. В Поднебесной этот день называется День холостяка и приходится на 11 ноября.

Еще за неделю до значимой даты китайские онлайн и оффлайн магазины начинают подготовку: рассылают клиентам купоны, бонусы, устанавливают скидки на свои товары. В это время как раз можно выгодно оформить предзаказы. А сам пик распродаж приходится с 11 по 13 ноября.

Видео дня

Компания Meest China, которая занимается выкупом и доставкой товаров с китайских маркетплейсов поделилась несколькими секретами, как выгодно и безопасно скупиться в Китае в этот период:

1. Обязательно стоит учитывать, что накануне 11 ноября ажиотаж как в офлайн, так и в офлайн магазинах максимальный. Товары разбирают очень быстро, буквально за считанные минуты. Поэтому лучше всего не медлить и оформлять заказ как можно раньше.

2. В период распродажи 11 ноября лучше всего делать покупки на внутренних китайских маркетплейсах, так как скидки там максимальные и нет никаких дополнительных комиссий. Среди таких маркетплейсов: Taobao, Tmall, 1688. После покупки товара вы оформляете его доставку до склада Meest China в Китае, регистрируете товары и дальше уже собираете посылку для доставки в Украину авиа или морем. На сайте Мист Чайна есть подробные инструкции, как зарегистрироваться и делать покупки на Taobao.

Кстати, недавно компания Meest China переехала в новый состав в Гуанчжоу. Видео по ссылке.

Фото: Meest China

3. Однако с китайскими маркетплейсами есть свои особенности работы, которые не совсем понятны украинскому покупателю. Можно поступить другим способом и доверить выкуп товаров сервису Meest ChinaShop.

В этом случае вы:

не разбираетесь со сложностями регистрации на китайских маркетплейсах;

не общаетесь с китайскими продавцами;

не регистрируете товары на складе Meest China.

Все это делают за вас.

4. Оформляя выкуп и доставку через Meest China, вы также получаете доступ к дополнительным услугам. В первую очередь, проверке товара. Стандартная проверка на соответствие товара внешнему виду, нужному размеру, цвету выполняется автоматически и уже включена в стоимость. Можно заказать дополнительную проверку и фотоотчет, чтобы проверить товар на брак. Также среди дополнительных услуг есть улучшенная упаковка, что подойдет для доставки хрупких товаров, а также дополнительная страховка. Особенностью работы с Meest China является возможность консолидации. Эта услуга позволяет объединять товары от разных продавцов в одну посылку, и она также бесплатна.

Почему стоит скупиться в Китае в период распродажи 11 ноября

Фото: Meest China

Во первых, вы точно найдете товары в разы дешевле, чем в Украине и даже дешевле, чем в обычные дни в Китае. Проценты скидок в канун Дня Холостяка просто космические. К тому же, сейчас на китайских маркетплейсах можно найти много качественных вещей (одежду, обувь, предметы декора, технику), которые ничем не будут уступать люксовым европейским брендам. Не стоит забывать также, что впереди грядут новогодние праздники, и китайские распродажи — отличная возможность купить новогодние подарки с хорошей скидкой.

Если вы все еще сомневаетесь на счет покупок на китайских маркетплейсах — лучше всего один раз попробовать. А с компанией Meest China вы будете точно уверены в надежности доставки ваших товаров.