Кислица предложил вернуть России ее историческое название Московия 29 ноября, 20:55 Кремль, Москва (Фото:essuera / pixabay)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица поддерживает возврат России исторического названия Московия на законодательном уровне в Украине, ссылаясь на опыт именований государств у других народов.

В своем Twitter он привел примеры названий государств Венгрия и Австрия на разных языках.

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«Возьмем Magyarország: Венгрия на украинском, Hungary на английском, Ungarn на немецком, Węgry на польском. Österreich — Austria на английском, Rakúsko словацком… Одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам — Кабинету Министров, Верховной Раде — мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешняя все равно украдена», — написал постпред.

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Он также провел опрос среди своих читателей. На момент публикации, 29 ноября, такое предложение поддерживают более 98% опрошенных, остальные — против.

Справка. Московия — историческое название России и ее государственных образований: Московского княжества, царства, империи. Происходит от столичного города — Москвы. Употребляли в большинстве европейских языков и некоторых азиатских языках. Фигурирует на многих исторических картах XVI—XIX вв. , которые изготовляли в Европе, до и после переименования Московского царства в Российскую империю 22 октября 1721. В украинском языке также употребляли термин Москівщина и Московщина.