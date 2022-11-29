Кислица предложил вернуть России ее историческое название Московия
Кремль, Москва (Фото:essuera / pixabay)
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица поддерживает возврат России исторического названия Московия на законодательном уровне в Украине, ссылаясь на опыт именований государств у других народов.
В своем Twitter он привел примеры названий государств Венгрия и Австрия на разных языках.
«Возьмем Magyarország: Венгрия на украинском, Hungary на английском, Ungarn на немецком, Węgry на польском. Österreich — Austria на английском, Rakúsko словацком… Одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам — Кабинету Министров, Верховной Раде — мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешняя все равно украдена», — написал постпред.
Он также провел опрос среди своих читателей. На момент публикации, 29 ноября, такое предложение поддерживают более 98% опрошенных, остальные — против.
Справка. Московия — историческое название России и ее государственных образований: Московского княжества, царства, империи. Происходит от столичного города — Москвы. Употребляли в большинстве европейских языков и некоторых азиатских языках. Фигурирует на многих исторических картах