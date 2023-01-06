«Фарш подвезти не успевают». Кислица высмеял «рождественское перемирие» России 6 января, 20:03 Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Россия могла предложить «перемирие» на Рождество, чтобы подвезти на фронт больше своих военных, считает постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Он напомнил, как Россия реагировала на предложение о перемирии на Пасху на заседании Совбеза ООН в апреле 2022 года.

«Рождественское прекращение огня? Что следующее? Перемирие? Так подождите, что лавровские прихвостни об этом говорили еще не так давно — на прошлогодние православные праздники? …сейчас, смотрю, „новые партии дронов“ и мобилизованный фарш повара Путлера подвезти не успевают?», — написал Кислица.

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Он опубликовал видео, на котором представитель РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН 21 апреля отверг призыв о гуманитарном перемирии в Украине на Пасху, заявляя, что «очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня».

Установить с 21 апреля 2022-го «пасхальную гуманитарную паузу» для организации коридоров и эвакуации гражданских из районов гуманитарной катастрофы и зоны боевых действий предлагал генсек ООН Антониу Гуттериш.

Президент Владимир Зеленский тогда сказал, что озвученная оккупантами позиция в ООН «очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере».

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что сущность российского «перемирия» заключается в том, чтобы продолжать наносить удары по Украине.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не будет вести переговоры о перемирии с Россией, и призвал российских оккупантов убраться из Украины.

В Минобороны США также скептически относятся к заявлению российского диктатора Владимира Путина об объявлении «перемирия» в Украине с 6 по 7 января.

По данным Минреинтеграции, российские оккупанты на Рождество готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. В связи с этим жители должны быть особенно осторожны.