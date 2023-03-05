Во Львове произошла вспышка кишечной инфекции в модульном городке для переселенцев, 32 человека заболели

5 марта, 22:36
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Больница (Фото:Pixabay)

Больница (Фото:Pixabay)

Во Львове в модульном городке для переселенцев произошла вспышка кишечной инфекции. Заболели 32 человека, 21 из которых — дети.

Об этом сообщила директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко в Facebook.

По ее словам, сначала во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с первичным диагнозом «Острая кишечная инфекция» госпитализировали 11 человек, проживающих в городке, в том числе девятерых детей до 17 лет. Больные жаловались на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, диарею в состоянии средней тяжести.

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Медики осмотрели людей, проживающих в городке, и обнаружили еще 21 больного человека с легким течением инфекции, в частности, 12 детей до 17 лет. Этих пациентов изолировали, они остаются на амбулаторном лечении под наблюдением врачей одной из городских поликлиник Львова.

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Специалисты проводят комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий и уже осуществили дезинфекцию помещений в городке. В настоящее время продолжается эпидрасследование.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Львов Переселенцы Болезни Кишечная инфекция

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