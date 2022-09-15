Ким опроверг информацию об освобождении Киселевки: город — в серой зоне

15 сентября, 16:08
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Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил, что ВСУ освободили от оккупантов Киселевку (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил, что ВСУ освободили от оккупантов Киселевку (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что информация об освобождении Киселевки Херсонской области не соответствует действительности.

Во время брифинга он уточнил, что бои за город все еще продолжаются.

«Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где находилась раньше, — в серой зоне. За нее бьются», — сказал Ким.

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Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил, что ВСУ освободили от оккупантов Киселевку.

Американский Институт изучения войны ранее сообщал, что Киселевка является важным с оперативной точки зрения пунктом для российских войск вокруг Херсона.

По мнению специалистов института, вывод российских войск с этой позиции «может поставить под угрозу способность россиян „защищать“ северо-западные окраины Херсона».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Войска РФ Херсонская область Оккупация Виталий Ким

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