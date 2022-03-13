Во время авиаудара по аэродрому Канатово погибли семеро военных — глава Кировоградской ОВА
Оккупанты ударили по аэродрому Канатово (Фото:gre4ka.info)
Российские оккупанты в субботу, 12 марта, нанесли авиаудар по аэропорту Канатово возле Кропивницкого, в результате чего погибли семеро украинских военных.
Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
«Очень повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что их слышал весь Кропивницкий», — рассказал Райкович.
Глава ОВА заверил, что Кировоградщина не забудет своих героев, а также выразил уверенность, что Украина победит.
Взрывы возле Кропивницкого были зафиксированы около 7:00 субботы, 12 марта.
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