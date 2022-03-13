Во время авиаудара по аэродрому Канатово погибли семеро военных — глава Кировоградской ОВА

13 марта, 17:06
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Оккупанты ударили по аэродрому Канатово (Фото:gre4ka.info)

Оккупанты ударили по аэродрому Канатово (Фото:gre4ka.info)

Российские оккупанты в субботу, 12 марта, нанесли авиаудар по аэропорту Канатово возле Кропивницкого, в результате чего погибли семеро украинских военных.

Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

«Очень повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что их слышал весь Кропивницкий», — рассказал Райкович.

Глава ОВА заверил, что Кировоградщина не забудет своих героев, а также выразил уверенность, что Украина победит.

Взрывы возле Кропивницкого были зафиксированы около 7:00 субботы, 12 марта.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Кировоградская область Кропивницкий Война России против Украины

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