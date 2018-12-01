Кирилловку накрыл сильный шторм: затоплены базы отдыха

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области прошел мощный шторм, порывы ветра достигают 26 м/с.

Базы отдыха на первой линии моря уже затоплены, вода продолжает наступать, сообщает РИА Мелитополь.

Такая погода сохранится до конца сегодняшнего дня. К вечеру в поселке обещают дождь со снегом. Температура воды +3 С.

По данным спасателей, 1 декабря по Азовскому морю ожидается восточный ветер 12-17 м/с, высота волн 13-15 дм, местами сильные осадки в виде дождя и снега; ночью усиление ветра до 25-28 м/с. Дожди не прекратятся и 2 декабря, улучшение погоды ожидается только на следующий день.