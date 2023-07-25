На берегах оккупированной Кирилловки находят все больше тел погибших дельфинов — СМИ 25 июля, 10:24 Местные жители говорят, что на берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все больше погибших дельфинов (Фото:https://t.me/brdVP)

На берег временно оккупированной Кирилловки выбрасывает все больше погибших дельфинов.

Об этом сообщают местные жители, а также мелитопольцы, которые недавно посещали поселок, пишет издание Бердянск сегодня в Telegram.

Морские животные погибают из-за загрязнения воды и воздуха, вызванного затоплением вооружения и нефтепродуктов, а также минированием, подводными взрывами и работой локаторов врага.

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«Полную картину экоцида ученые смогут увидеть только после деоккупации», — пишет издание.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что последствия российского теракта на Каховской ГЭС ощутимы даже в Болгарии и Турции, где на берегах Черного моря находят тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано 150 таких случаев.

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.