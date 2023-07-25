На берегах оккупированной Кирилловки находят все больше тел погибших дельфинов — СМИ

25 июля, 10:24
Поделиться:
Местные жители говорят, что на берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все больше погибших дельфинов (Фото:https://t.me/brdVP)

Местные жители говорят, что на берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все больше погибших дельфинов (Фото:https://t.me/brdVP)

На берег временно оккупированной Кирилловки выбрасывает все больше погибших дельфинов.

Об этом сообщают местные жители, а также мелитопольцы, которые недавно посещали поселок, пишет издание Бердянск сегодня в Telegram.

Морские животные погибают из-за загрязнения воды и воздуха, вызванного затоплением вооружения и нефтепродуктов, а также минированием, подводными взрывами и работой локаторов врага.

Видео дня

«Полную картину экоцида ученые смогут увидеть только после деоккупации», — пишет издание.

Читайте также:
«Мы должны говорить об этом громче». Грета Тунберг раскритиковала реакцию мира на экоцид, вызванный подрывом Каховской ГЭС

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что последствия российского теракта на Каховской ГЭС ощутимы даже в Болгарии и Турции, где на берегах Черного моря находят тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано 150 таких случаев.

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дельфины Кирилловка Война России против Украины Экоцид

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X