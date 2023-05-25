Прокуратура обжалует приговор суда по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова 25 мая, 11:07 Кирилл Тлявов (Фото:Прокуратура)

Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать приговор, который Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд объявил фигурантам дела об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в четверг, 25 мая.

Экс-полицейский Иван Приходько получил четыре года тюрьмы, еще одного бывшего сотрудника полиции Владимир Петровца освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Других двух фигурнатов — Дмитрия Кривошея и сына Петровца, который на момент преступления был несовершеннолетним, — оправдали.

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«Сейчас приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу. Органы прокуратуры будут принимать все меры для обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления», — заявили в ОГП.

31 мая 2019 в Киевской области пятилетний Кирилл Тлявов попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня он скончался в больнице.

По данным следствия, четверо мужчин ради развлечения стреляли из огнестрельного оружия. Одна пуля попала во двор, где играл Тлявов — ребенок получил смертельное ранение.

К инциденту причастны четыре человека — двое уже бывших сотрудников полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ. Полицейские находились вне службы и были пьяны.