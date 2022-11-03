Гауляйтер Стремоусов: Войска РФ, скорее всего, отступят из Херсона на левый берег 3 ноября, 16:41 Оккупанты хотят бежать из Херсона, пока туда не вошли ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что, из-за натиска украинских войск группировке ВС РФ в Херсонской области, скорее всего, придется отступить на левый берег Днепра.

Об этом он сказал в своем комментарии российской пропаганде, обнародованном в соцсетях в четверг, 3 ноября.

«Скорее всего, наши войска будут отходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег», — предупредил коллаборант.

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Ранее стало известно, что войска РФ уже покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерка.

Кроме того, россияне уже сняли свой триколор со здания Херсонской ОГА, которое использовали в качестве оккупационной администрации.

Тем не менее украинские военные считают, что это может быть лишь хитростью.

«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатыми ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.