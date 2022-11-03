Гауляйтер Стремоусов: Войска РФ, скорее всего, отступят из Херсона на левый берег

3 ноября, 16:41
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Оккупанты хотят бежать из Херсона, пока туда не вошли ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты хотят бежать из Херсона, пока туда не вошли ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что, из-за натиска украинских войск группировке ВС РФ в Херсонской области, скорее всего, придется отступить на левый берег Днепра.

Об этом он сказал в своем комментарии российской пропаганде, обнародованном в соцсетях в четверг, 3 ноября.

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«Скорее всего, наши войска будут отходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег», — предупредил коллаборант.

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Ранее стало известно, что войска РФ уже покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерка.

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Кроме того, россияне уже сняли свой триколор со здания Херсонской ОГА, которое использовали в качестве оккупационной администрации.

https://www.youtube.com/watch?v=gtVz31YVz6k

Тем не менее украинские военные считают, что это может быть лишь хитростью.

«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.

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После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатыми ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Коллаборант Контрнаступление Война России против Украины

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