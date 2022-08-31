Коллаборант Стремоусов придумал оправдание своему бегству в РФ. Оно оказалось довольно жалким 31 августа, 12:54 Кирилл Стремоусов заявил, что ему срочно понадобилось на «семинар по лидерству» (Фото:Кирилл Стремоусов/Telegram)

Прокремлевских коллаборант Кирилл Стремоусов, который был назначен так называемым «замглавы» фейковой «администрации Херсонской области», подтвердил, что находится в РФ.

О его бегстве из Украины на фоне прорыва ее армией одной из линий обороны российских оккупантов на южном направлении, стало известно накануне.

В соцсетях обратили внимание, что последние видеообращения гауляйтера, в которых он хвастался якобы «разгромом» ВСУ, были записаны не в Херсонской области, а в отеле Marriott в Воронеже.

Видео дня

После этого он подтвердил, что действительно уехал из Украины, однако его оправдание своей трусости оказалось довольно жалким.

По словам, Стремоусова, ему срочно понадобились отправиться на «семинар по коммуникативному лидерству».

При этом данное мероприятие, совпавшее с контрнаступлением ВСУ в Херсонской области, оказался для него более важным.

Кроме Стремоусова, подальше от боевых действий сбежал и запорожский коллаборант Евгений Балицкий, который предусмотрительно решил перебраться из временно подконтрольного РФ Мелитополя в Крым.

Контрнаступление украинской армии на юге страны началось 29 августа.

Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.



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