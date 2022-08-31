Коллаборант Стремоусов придумал оправдание своему бегству в РФ. Оно оказалось довольно жалким

31 августа, 12:54
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Кирилл Стремоусов заявил, что ему срочно понадобилось на «семинар по лидерству» (Фото:Кирилл Стремоусов/Telegram)

Кирилл Стремоусов заявил, что ему срочно понадобилось на «семинар по лидерству» (Фото:Кирилл Стремоусов/Telegram)

Прокремлевских коллаборант Кирилл Стремоусов, который был назначен так называемым «замглавы» фейковой «администрации Херсонской области», подтвердил, что находится в РФ.

О его бегстве из Украины на фоне прорыва ее армией одной из линий обороны российских оккупантов на южном направлении, стало известно накануне.

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В соцсетях обратили внимание, что последние видеообращения гауляйтера, в которых он хвастался якобы «разгромом» ВСУ, были записаны не в Херсонской области, а в отеле Marriott в Воронеже.

Видео дня

После этого он подтвердил, что действительно уехал из Украины, однако его оправдание своей трусости оказалось довольно жалким.

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По словам, Стремоусова, ему срочно понадобились отправиться на «семинар по коммуникативному лидерству».

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При этом данное мероприятие, совпавшее с контрнаступлением ВСУ в Херсонской области, оказался для него более важным.

Кроме Стремоусова, подальше от боевых действий сбежал и запорожский коллаборант Евгений Балицкий, который предусмотрительно решил перебраться из временно подконтрольного РФ Мелитополя в Крым.

Контрнаступление украинской армии на юге страны началось 29 августа.

https://www.youtube.com/watch?v=-K9Fo0djy44

Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Воронеж Херсонская область Коллаборант Война России против Украины

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