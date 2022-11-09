Российские пропагандисты показали «кадры с места гибели» Стремоусова 9 ноября, 19:18 Российская пропаганда утверждает, что Кирилл Стремоусов «погиб в ДТП» (Фото:РИА Новости / Telegram)

Российские оккупанты показали кадры с места ДТП, в которой, как они утверждают, погиб херсонский коллаборант и марионетка Кремля Кирилл Стремоусов.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на «источник» утверждает, что «виновником ДТП» мог стать водитель грузовика, «совершивший опасный маневр». По версии кремлевского агентства, водитель Стремоусова пытался избежать столкновения и «не справился с управлением».



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«Шансов у него, к сожалению, выжить не было, потому что была очень большая скорость движения автомобиля», — сообщил российский пропагандист и показал оторванную часть машины.



Через несколько часов после сообщений о гибели Стремоусова министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

О том, что Стремоусов «погиб в ДТП» в Херсонской области, сообщали российские пропагандистские каналы, а также херсонский коллаборант Владимир Сальдо.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.