Российские пропагандисты показали «кадры с места гибели» Стремоусова

9 ноября, 19:18
Поделиться:
Российская пропаганда утверждает, что Кирилл Стремоусов «погиб в ДТП» (Фото:РИА Новости / Telegram)

Российская пропаганда утверждает, что Кирилл Стремоусов «погиб в ДТП» (Фото:РИА Новости / Telegram)

Российские оккупанты показали кадры с места ДТП, в которой, как они утверждают, погиб херсонский коллаборант и марионетка Кремля Кирилл Стремоусов.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на «источник» утверждает, что «виновником ДТП» мог стать водитель грузовика, «совершивший опасный маневр». По версии кремлевского агентства, водитель Стремоусова пытался избежать столкновения и «не справился с управлением».

Видео дня

Читайте также:
«Уехал на концерт Кобзона». В украинских правоохранительных органах подтвердили смерть коллаборанта Стремоусова — СМИ

«Шансов у него, к сожалению, выжить не было, потому что была очень большая скорость движения автомобиля», — сообщил российский пропагандист и показал оторванную часть машины.

Читайте также:

Активисты движения Жовта стрічка продолжают работать во временно оккупированном Херсоне (Фото:t.me/yellowribbon_ua) «Тщательно продуманная операция». Что задумали оккупанты в Херсонской области — подробности от журналиста Константина Рыженко

Через несколько часов после сообщений о гибели Стремоусова министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

О том, что Стремоусов «погиб в ДТП» в Херсонской области, сообщали российские пропагандистские каналы, а также херсонский коллаборант Владимир Сальдо.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

https://www.youtube.com/embed/i0roHI1_piM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   ДТП Российские СМИ Херсонская область Российская пропаганда

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X