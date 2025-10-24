Дело о госизмене медиа-соратника Медведчука Молчанова передали в суд, ему грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины завершила расследование против медиа-сотрудника Виктора Медведчука Кирилла Молчанова и передала обвинительный акт в суд. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену и оправдывание агрессии России.

Об этом 24 октября СБУ сообщила в своем Telegram.

По данным следствия, Молчанов работал на подсанкционных каналах Медведчука, а в 2022 году переехал в Москву, где стал ключевым участником кремлевских медийных проектов Другая Украина и Голос Европы под кураторством Медведчука и российских спецслужб.

Там он регулярно выступал в пропагандистских эфирах, поддерживал войну против Украины, распространял фейки и организовывал акции в Европе против международной помощи Украине, отмечает СБУ.

Кроме того, в спецслужбе добавляют, что он использовал Telegram-каналы и YouTube для дезинформации и попыток дестабилизации ситуации в странах-партнерах Украины.

Молчанов обвиняется по трем статьям Уголовного Кодекса Украины: частью 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения), частью 6 статьи 111−1 (организация и проведение политических мероприятий в пользу агрессора), а также частью 3 статьи 436−2 (оправдание и глорификация российской вооруженной агрессии).

1 апреля СБУ сообщила6 что совместно с внешней разведкой и польскими правоохранителями она задержала в ЕС «политэксперта» из пула Медведчука Кирилла Молчанова, подозреваемого в государственной измене.

Операцию готовили более полугода, а Молчанова сначала задержали в Польше, после чего его доставили в киевское СИЗО.