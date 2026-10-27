Во временно оккупированных Россией Олешках Херсонской области началась важная гуманитарная миссия . В районе ее проведения объявлено о двустороннем прекращении огня.

Об этом утром во вторник, 27 октября, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место, чтобы координировать процесс.

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«Критически важно, чтобы эта миссия по спасению наших людей прошла успешно и безопасно. Искренне благодарен всем, кто задействован в проведении и обеспечении этой операции», — подчеркнул Буданов, добавив, что жизнь каждого украинца бесценна.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

По его словам, Украина проводит гуманитарную миссию совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предположил, что Россия «будет делать все, чтобы разминировать так (дороги в Олешках — ред.), чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и оставались там». Он выразил мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей».

В то же время президент Украины заявил, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

«Главное сколько людей заблокировано, их разблокировать, чтобы они жили. Желательно, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться к нам, в Украину, которая им все, безусловно, предоставит и поддержит», — отметил Зеленский.

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

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Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

24 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня наступит 27 октября в 3:00 по киевскому времени.

«Российская уполномоченная со своей стороны сообщила мне о том же, что с российской стороны режим тишины установлен с 4:00 27 октября по московскому времени. То есть время совпадает», — отмечал он.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени и 4:00 по московскому на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии, введен режим прекращения огня. Он подчеркнул, что украинская сторона выполняет свои договоренности.