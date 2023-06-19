«Залужный, я и Бандера». Буданов отреагировал на фейк кремлевских пропагандистов о своей «гибели» 19 июня, 22:08 Минобороны ранее публиковало видео, на котором Кирилл Буданов молчит 30 секунд (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отреагировал на кремлевские фейки о своей якобы гибели.

В комментарии Kyiv Post Буданов пошутил, что в Украине уже создают специальный отряд «бессмертных командующих».



«Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет среди ночи приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить», — пообещал он.



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Роспропаганда ранее запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к «серьезному ранению» главы украинской разведки Кирилла Буданова. Также россияне выдумали, что его «вывезли на вертолете на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил в Германию».

Это уже опровергали как в разведке, так и в зарубежных СМИ. Кроме этого, в день «ракетного удара по ГУР» украинская разведка опубликовала видео, на котором Буданов отметил очередную неудачную попытку террористических действий РФ и пообещал ответ.

Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о «гибели» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других командующих. Их сразу же опровергли, в том числе и сам генерал Залужный.

