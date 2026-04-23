Буданов рассказал об украинской разработке, которая «станет сюрпризом» для России

Руководитель Офиса президента, генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет определенные наработки в автономных системах управления дронами, которые способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать. Совсем скоро они могут стать сюрпризом для россиян.

Об этом Буданов сказал во время своего выступления на Киевском форуме по безопасности в четверг, 23 апреля.

Он отметил, что в военном плане Украина находится на этапе, где количественное наращивание дронов уже не решает вопрос коренным образом. По словам Буданова, как украинские, так и российские военные достигли определенного максимума в использовании имеющихся технологий управления.

Реклама

Генерал говорит, что следующий этап — полная интеграция искусственного интеллекта.

«Нам нужен переход к автономным системам, которые способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать. Такие наработки у Украины уже есть, и убежден, что совсем скоро станут сюрпризом для врага», — заявил Буданов.

Он также сообщил, что украинские «нефтяные санкции» работают эффективно. Буданов отметил, что это не только финансовые убытки для Москвы, а прежде всего мощный имиджевый удар: мир видит, что Россия больше не является надежным поставщиком.

Генерал пояснил, что цель Украины понятна — лишить РФ ресурсов для ведения войны.

23 апреля министр обороны Михаил Федоров заявил, что отныне украинские военные могут управлять дронами-перехватчиками удаленно. В этот день было подтверждено сбитие целей на дистанциях в сотни и тысячи километров.

Он отметил, что отныне пилот больше не привязан к позиции. Дрон находится в небе, а управление осуществляется из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом.