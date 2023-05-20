«Мозг уничтожен пропагандой». Буданов рассказал о российском фейке, который удивил его больше всего 20 мая, 12:23 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что под влиянием кремлевской пропаганды российские граждане воспринимают реальность полностью искаженно. Фейк о так называемых «боевых комаров», которые инфицируют людей, удивил его больше всего.

Об этом начальник ГУР сказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Буданов рассказал, что попавшие в плен российские военнослужащие, подчиняясь инстинкту самосохранения, врут на допросах, что «шли спасать украинцев», но при этом, и это самое страшное, в подсознании они так и относятся к этому.

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«Это страшно. Вполне у них мозг уничтожен пропагандой», — отметил глава украинской разведки.

Во время разговора с Будановым журналист вспомнил о так называемых «боевых комаров».

28 октября представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США якобы имеют некий запатентованный "дрон для переноса зараженных опасным вирусом комаров". По его словам, беспилотник «транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их», а после укуса комары «инфицируют людей возбудителями особо опасных заболеваний».

Буданов сказал, что этот российский фейк поразил его больше всего.

«Комары вот кстати — меня так поразило немножко… Боевые комары — это уже сильно», — подчеркнул глава ГУР.