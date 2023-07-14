Украине не нужно создавать свой Моссад, он уже существует — Буданов 14 июля, 18:26 Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что в Украине уже существует аналог израильского Моссада, который будет «уничтожать врагов» украинского государства.

В интервью Reuters Буданов прокомментировал сравнение Главного управления разведки Минобороны с израильским Моссадом.

«Если вы спрашиваете о Моссаде как о знаменитом … за уничтожение врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует», — подчеркнул глава разведки.

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Буданов также подтвердил, что на него продолжают совершать неудачные попытки покушений.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что украинский Моссад уже действует.

«Если мы посмотрим на новостную ленту, абсолютно публичную информацию, то фактически каждую неделю слышно о ликвидации тех или иных предателей, коллаборантов или военных преступников. Часто удачно, иногда это попытки и это будет означать, что работа будет продолжаться, пока каждый преступник не будет привлечен к ответственности», — говорил он.