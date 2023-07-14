Украине не нужно создавать свой Моссад, он уже существует — Буданов

14 июля, 18:26
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Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что в Украине уже существует аналог израильского Моссада, который будет «уничтожать врагов» украинского государства.

В интервью Reuters Буданов прокомментировал сравнение Главного управления разведки Минобороны с израильским Моссадом.

«Если вы спрашиваете о Моссаде как о знаменитом … за уничтожение врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует», — подчеркнул глава разведки.

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Буданов также подтвердил, что на него продолжают совершать неудачные попытки покушений.

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Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что украинский Моссад уже действует.

«Если мы посмотрим на новостную ленту, абсолютно публичную информацию, то фактически каждую неделю слышно о ликвидации тех или иных предателей, коллаборантов или военных преступников. Часто удачно, иногда это попытки и это будет означать, что работа будет продолжаться, пока каждый преступник не будет привлечен к ответственности», — говорил он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Разведка Моссад ГУР Кирилл Буданов

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