В Сети распространили кадры, как Буданов прыгает с вышки Бойко в Черном море: что произошло на самом деле

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов , который на тот момент еще был главой Главного управления разведки Минобороны Украины, прыгал с вышек Бойко в Черном море и поощрял спецназовцев делать то же самое.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал военный с позывным Тимур, который командует одноименным спецподразделением в составе ГУР.

Случай произошел в августе прошлого года, когда Буданов проверял силы и средства, привлеченные к обороне акватории Черного моря, в частности вышек Бойко, которые вернули под контроль Украины в 2023 году.

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Тогда он наградил бойцов спецподразделения Тимура и предложил прыгать с вышек в воду, чтобы «побыть вместе с ребятами», вспоминает Тимур.

«У меня есть ребята, которые могут всё, но высота… Когда надо, они работают с высотой, но когда не надо, могут её обходить. Ну и Кирилл Алексеевич [Буданов] прыгнул. Он мне доказывал, что здесь один метраж, а я ему говорю, что не может быть такого метража. Он мне: „Давай померяем“. Померяли. Он сказал: „Да, действительно. Но все равно надо прыгать. Сказали уже всем, что будем прыгать“. Вот такой [он] солдат — вместе с ребятами всегда», — добавляет он.

Он также показал видео прыжка Буданова. Эти кадры были опубликованы в соцсетях 21 апреля, где писали, что руководитель ОП «прыгал в море из-за атаки российских дронов».

Однако Тимур об этом не говорил, а сказал лишь, что россияне «немного не успели» среагировать на визит Буданова.

В августе 2025 года Кирилл Буданов посетил остров Змеиный. Он проверил позиции бойцов спецподразделения Тимура на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море.

В рамках поездки Буданов провел совещание с офицерами относительно дальнейших действий в рамках общей стратегии, а также наградил бойцов ГУР из спецподразделения Тимура.