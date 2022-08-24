Буданов прокомментировал объяснение Шойгу по поводу «замедления темпов наступления» РФ 24 августа, 16:38 Кирилл Буданов также отметил морально-психологическая усталость оккупантов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пояснил, что продвижение российских войск практически остановилось из-за колоссальных потерь в живой силе и истощения ресурсов.

Таким образом он прокомментировал признание министра обороны РФ Сергея Шойгу, признавшего так называемое «замедление темпов наступления».

По его словам, причиной этого стало якобы «соблюдение норм гуманитарного права», однако Буданов это опроверг.

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«Причиной этому является значительное истощение, прежде всего ресурсной базы РФ», — заявил он в среду, 24 августа, в эфире общенационального телемарафона.

Глава ГУР также добавил, что, помимо истощения ресурсов, среди российских солдат наблюдается морально-психологическая усталость от боевых действий, которые длятся уже шесть месяцев.

«Они начали понимать, что их армия не такая уж и сильная… Приходит понимание… Они слишком переоценили свою армию. Это вовсе не вторая армия в мире. Никак не вторая. И даже не четвертая», — отметил Буданов.

В свою очередь в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что кремлевскому режиму так и не удалось восполнить свои огромные потери в Украине путем вербовки наемников.

В связи с этим генштаб РФ уже настаивает на всеобщей мобилизации россиян.

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