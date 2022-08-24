Буданов прокомментировал объяснение Шойгу по поводу «замедления темпов наступления» РФ

24 августа, 16:38
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Кирилл Буданов также отметил морально-психологическая усталость оккупантов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Кирилл Буданов также отметил морально-психологическая усталость оккупантов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пояснил, что продвижение российских войск практически остановилось из-за колоссальных потерь в живой силе и истощения ресурсов.

Таким образом он прокомментировал признание министра обороны РФ Сергея Шойгу, признавшего так называемое «замедление темпов наступления».

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По его словам, причиной этого стало якобы «соблюдение норм гуманитарного права», однако Буданов это опроверг.

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«Причиной этому является значительное истощение, прежде всего ресурсной базы РФ», — заявил он в среду, 24 августа, в эфире общенационального телемарафона.

Глава ГУР также добавил, что, помимо истощения ресурсов, среди российских солдат наблюдается морально-психологическая усталость от боевых действий, которые длятся уже шесть месяцев.

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«Они начали понимать, что их армия не такая уж и сильная… Приходит понимание… Они слишком переоценили свою армию. Это вовсе не вторая армия в мире. Никак не вторая. И даже не четвертая», — отметил Буданов.

В свою очередь в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что кремлевскому режиму так и не удалось восполнить свои огромные потери в Украине путем вербовки наемников.

В связи с этим генштаб РФ уже настаивает на всеобщей мобилизации россиян.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Сергей Шойгу ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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