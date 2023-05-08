«Российская орда захлебнется кровью». В Кремле отреагировали на обещание Буданова 8 мая, 14:22 Песков считает слова о мести за военные преступления «ужасными» (Фото:Коллаж NV)

Кремлевский режим прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о расплате, которая ждет российских оккупантов.

По его словам, РФ в итоге придется ответить за все ее военные преступления.

«За каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, мы отомстим! Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Ибо ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско», — заверил Буданов в понедельник, 8 мая.

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В свою очередь Дмитрий Песков, являющийся спикером российского диктатора Владимира Путина, назвал слова Буданова о мести российским военным преступникам, открыто занимающимся геноцидом украинского народа, «чудовищными».

«Заявление главы ГУР МО Украины Буданова о готовности убивать россиян чудовищно… Слова Буданова об убийствах россиян подтверждают правильность решения Путина», — заявил Песков.

Стоит отметить, что о мести оккупантам Буданов сказал на фоне самой масштабной атаки российских дронов-камикадзе на Киев с начала полномасштабного вторжения РФ.