Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте 28 декабря, 11:34 Глава ГУР Кирилл Буданов приехал под Бахмут (Фото:ГУР МО)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских военнослужащих в районе Бахмута Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, во время своего двухдневного визита 27−28 декабря он посетил те позиции, где работают украинские разведчики-спецназовцы.

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Буданов также заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил военных, которые особо отличились во время уничтожения российских оккупантов.

В украинской разведке также опубликовали фото встречи Буданова с бойцами.

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:

россияне не могут выйти на оперативное пространство,

не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,

несут ежедневные огромные потери.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут с необъявленным визитом.

Во время посещения передовых позиций президент заслушал доклад военных об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям.

