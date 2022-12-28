Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте
Глава ГУР Кирилл Буданов приехал под Бахмут (Фото:ГУР МО)
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских военнослужащих в районе Бахмута Донецкой области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, во время своего двухдневного визита 27−28 декабря он посетил те позиции, где работают украинские разведчики-спецназовцы.
Буданов также заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил военных, которые особо отличились во время уничтожения российских оккупантов.
В украинской разведке также опубликовали фото встречи Буданова с бойцами.
На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.
Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.
По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:
- россияне не могут выйти на оперативное пространство,
- не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,
- несут ежедневные огромные потери.
По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.
20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут с необъявленным визитом.
Во время посещения передовых позиций президент заслушал доклад военных об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям.