«Орда захлебнется кровью своих солдат». Буданов обратился к украинцам, пообещав месть российским оккупантам 8 мая, 11:41 Кирилл Буданов пообещал отомстить за все действия РФ в Украине (Фото:ГУР МО)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к украинцам и пообещал месть российским оккупантам за все их действия в Украине.

«За каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, мы отомстим! русская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Ибо ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско», — отметил он.

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Буданов напомнил, что сейчас украинцы ценой своих жизней защищают весь мир.

«Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец „украинской истории“. Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное — тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего украинского народа. Мы стоим крепко, боремся и живем! Победа будет нашей», — резюмировал начальник ГУР МО.

Буданов сделал свое заявление в День памяти и примирения 8 мая, после очередной массированной атаки войск РФ на Украину.

В ночь на 8 мая Киев атаковали Шахеды, все 35 дронов были сбиты силами ПВО. В результате удара в столице травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

По Одесской области враг ударил ракетами Х-22. Три человека получили ранения, еще один пропал без вести.



