Буданов сказал, что 80% заявлений Пригожина — правда 16 мая, 17:52 Кирилл Буданов (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что большинство заявлений главаря так называемой ЧВК Вагнер Евгения Пригожина — «чистая правда».

В интервью YouTube-каналу Разные люди Буданов отметил, что «самое страшное — то, что говорит Пригожин, в большинстве своем правда».



«Некоторые вещи… [не то что] неправдивы — просто двояко воспринимаются. Но процентов 80 того, что он говорит — чистая правда… Есть некоторые неудобные моменты, даже мне не очень приятно признавать. Но ЧВК, которую условно называют Вагнер, показала свою максимальную эффективность — в отличие от российской армии, которая показала максимальную неэффективность. На фоне этого конфликты еще больше обострились», — считает глава украинской разведки.

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По словам Буданова, жалобы Пригожина на отсутствие снарядов и поддержки объясняются «определенной завистью» на фоне конфликта с военным руководством страны-агрессора, которое «делает все, чтобы физически стереть все эти подразделения».

Руководитель ГУР добавил, что по эффективности ведения боев никто в России «не сравнится» с боевиками-«вагнеровцами».

9 мая Пригожин записал очередное видео с жалобами на нехватку боеприпасов, а также заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и оголила один из флангов фронта. Пригожин также угрожал российскому министру обороны Сергею Шойгу начать выводить своих боевиков из Бахмута с 10 мая.



Ранее газета WP опубликовала материал, основанный на утечке документов американской разведки. В них говорится, что Пригожин в конце января якобы предлагал Украине раскрыть позиции российских войск в обмен на выход украинских защитников из Бахмута, от чего Киев отказался.

Также в одном из документов сказано, что Пригожин якобы имел телефонные разговоры с офицерами ГУР и лично встречался с некоторыми в одной из стран Африки. «Контакты» разведки с владельцем ЧВК Вагнера подтвердили газете два украинских чиновника на условиях анонимности.

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос WP о возможных контактах ГУР и Пригожина, заявил, что это «вопрос военной разведки», спросил, откуда у журналистов такие данные и с кем именно из украинцев они общались, потому что слив такой информации — государственная измена. Этот фрагмент из интервью сначала удалили, но затем вернули.

В украинской разведке сказали, что не будут комментировать «вбросы». Сам Пригожин утверждает, что не был в Африке с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.