Буданов: ВСУ нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить свои территории, в том числе Крым

18 апреля, 12:58
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Кирилл Буданов подчеркнул, что ВСУ нуждаются в танках и артиллерийских системах (Фото:ГУР)

Кирилл Буданов подчеркнул, что ВСУ нуждаются в танках и артиллерийских системах (Фото:ГУР)

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для освобождения всех захваченных РФ территорий ВСУ необходимо тяжелое вооружение.

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Об этом он сказал в интервью Spiegel, добавив, что Киев уже официально сформулировал запрос на соответствующие поставки из Германии.

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«Нужны артиллерийские системы — в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование — зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории», — пояснил Буданов.

При этом он отметил, что речь идет, в том числе и об оккупированном РФ Крыме.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Германия Российская агрессия Вооружение ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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