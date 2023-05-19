Россия начала активно готовиться к агрессии против Украины в 2007 году — Буданов

19 мая, 23:23
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Кирилл Буданов (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Кирилл Буданов (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Россия активно готовила вторжение в Украину с 2007 года. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в архивном интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном в пятницу, 19 мая.

«Активно Россия начала готовиться к агрессии против Украины с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным для них моментом… Но еще раз вам говорю: не было бы событий 2014 года, это бы ничего не изменило. Война между нами была неизбежной», — сказал Буданов.

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По словам главы ГУР, страна-агрессор хотела начать полномасштабное вторжение в марте 2021 года. Он считает, что тогда Украине было бы сложнее дать отпор оккупантам.

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«Их планы тоже были разоблачены, тогда было принято решение обнародовать эти материалы, [показать] понимание иностранными партнерами и с их помощью дипломатически этому помешать. В принципе, тогда это получилось. Но они начали подготовку и так и не покинули места, где начали сосредотачиваться в период между февралем и мартом до апреля 2021 года», — добавил глава ГУР.

В недавнем интервью YouTube-каналу Разные люди Кирилл Буданов сказал, что бои за Мощун и Гостомель в 2022 году стали ключевыми событиями, которые разрушили планы страны-агрессора России.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Вторжение Кирилл Буданов Война России против Украины

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