«Одна большая горячая точка». Ночью российские войска обстреляли Донецкую область — ОВА 7 октября, 11:47 Дом после одного из обстрелов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ночью в пятницу, 7 октября, под российские обстрелы попали общины Покровского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, на Донецком направлении обошлось без пострадавших, однако есть повреждения в Марьинской, Авдеевской и Очеретинской общинах.

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«В Марьинской общине россияне обстреливали Марьинку, Красногоровку, Максимилианивку, Константиновку и Георгиевку. Авдеевка трижды была обстреляна из артиллерии, в том числе утром – кассетными суббоеприпасами», — написал он.

Кириленко рассказал, что пострадали старая и центральная часть города. В Очеретинской общине повреждены дом и школа в Новоселовке Первой.

На Горловском направлении россияне вели огонь по окрестностям Соледара, Бахмутьского и Федоровки в Соледарской общине и по окрестностям Торецка.

На Лисичанском направлении было громко в Звановской общине - повреждены четыре дома в Верхнекаменском, без пострадавших.

«Вся Донецкая область сейчас – одна большая горячая точка. Остаться здесь опасно! Эвакуируйтесь вовремя», — написал он.