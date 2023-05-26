В Донецкой области началась эвакуация из-за уничтожения дамбы Карловского водохранилища

26 мая, 01:23
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Россияне уничтожили дамбу своими обстрелами (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

Россияне уничтожили дамбу своими обстрелами (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области началась эвакуация населения из-за разрушений на дамбе Карловского водохранилища.

В частности, с улицы Набережной в Галициновке эвакуированы 26 человек, в том числе 8 детей. На месте работают спасательные и оперативные службы.

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25 мая российские оккупационные войска разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области, в результате чего под угрозой подтопления оказались поселки Галициновка, Желанное-1 и Желанное-2.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Эвакуация Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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