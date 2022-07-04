Число раненных после обстрела Славянска возросло до 19 человек 4 июля, 00:36 Последствия удара российских войск по Славянску (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что число раненных после массированного удара российских войск по Славянску выросло до 19.

Из-за массированного удара российских войск повреждено не менее 40 домов.

«Славянск днем подвергся массированному обстрелу — погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок, ранены — 19. Повреждены около 40 жилых домов. Весь масштаб причиненного ущерба еще устанавливаем», — сообщил Кириленко.

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Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее 7 гражданских, ранили — не менее 20.

3 июля российские оккупанты осуществили самый масштабный обстрел Славянска Донецкой области за последнее время. Пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.

Также в воскресенье россияне обстреляли Краматорск из РСЗО Смерч. Предварительно, никто не пострадал, но есть серьезные разрушения. Оккупанты разрушили гостинично-жилищный комплекс и часть дороги в жилом районе. Вечером 3 июля оккупанты снова нанесли удары по Краматорску.

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