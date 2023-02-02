Под завалами жилого дома в Краматорске могут находиться не менее двух человек — Донецкая ОВА

2 февраля, 02:41
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Спасательная операция на месте ракетного удара в Краматорске (Фото:ГСЧС)

Спасательная операция на месте ракетного удара в Краматорске (Фото:ГСЧС)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что под завалами многоэтажного жилого дома в Краматорске могут находиться по меньшей мере два человека.

"Продолжаются спасательные операции и разбор завалов разрушенного дома в Краматорске. По состоянию на 02:00 известно о 3 погибших и 8 раненых гражданских», - заявил Кириленко.

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В среду, 1 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области.

Полиция Донецкой области сообщила, что в данный момент известно о трех погибших и 20 раненых.

https://www.youtube.com/watch?v=uD1QxTNrqA4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Краматорск Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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