Под завалами жилого дома в Краматорске могут находиться не менее двух человек — Донецкая ОВА 2 февраля, 02:41 Спасательная операция на месте ракетного удара в Краматорске (Фото:ГСЧС)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что под завалами многоэтажного жилого дома в Краматорске могут находиться по меньшей мере два человека.

"Продолжаются спасательные операции и разбор завалов разрушенного дома в Краматорске. По состоянию на 02:00 известно о 3 погибших и 8 раненых гражданских», - заявил Кириленко.

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В среду, 1 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области.

Полиция Донецкой области сообщила, что в данный момент известно о трех погибших и 20 раненых.