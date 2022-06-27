В Донецкой области за сутки российские военные убили одного мирного жителя, восемь ранены 27 июня, 03:50 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки от российских обстрелов в области погиб один человек.

Он отметил, что еще восемь человек получили ранения.

«За 26 июня россияне убили еще одного мирного жителя Донбасса — в Новолуганском. Еще 8 человек сегодня получили ранения», — заявил Кириленко.

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Всего с 24 февраля в области погибло 535 мирных жителей, 1376 были ранены.

В данный момент невозможно установить число погибших и раненных в Мариуполе и Волновахе.

26 июня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные успешно отразили вражеские штурмы на Славянском направлении в районах Долины, Курульки и Мазановки. На Бахмутском — нанесли значительные потери россиянам возле Павловки, оккупанты отошли.

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