В Донецкой области за сутки российские военные убили одного мирного жителя, восемь ранены

27 июня, 03:50
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Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки от российских обстрелов в области погиб один человек.

Он отметил, что еще восемь человек получили ранения.

«За 26 июня россияне убили еще одного мирного жителя Донбасса — в Новолуганском. Еще 8 человек сегодня получили ранения», — заявил Кириленко.

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Всего с 24 февраля в области погибло 535 мирных жителей, 1376 были ранены.

В данный момент невозможно установить число погибших и раненных в Мариуполе и Волновахе.

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26 июня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные успешно отразили вражеские штурмы на Славянском направлении в районах Долины, Курульки и Мазановки. На Бахмутском — нанесли значительные потери россиянам возле Павловки, оккупанты отошли.

https://www.youtube.com/watch?v=vJQ0iY-LUSk&t=5s
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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