В Бахмуте осталось менее 3000 гражданских, из них 33 дети

16 марта, 01:25
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Последствия российской агрессии в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Последствия российской агрессии в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в настоящее время в Бахмуте осталось менее 3000 гражданских.

Среди гражданских — 33 детей. До войны в городе проживало более 72 тысяч человек.

«Эвакуация продолжается, и не только в Бахмуте, мы работаем по всей линии фронта», — заявил Кириленко.

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Он отметил, что всего Донецкую область после 24 февраля 2022 года покинуло более миллиона человек.

«Есть еще люди, которые категорически не хотят уезжать, и уговорить их очень сложно. Из 1 миллиона 670 тысяч населения Донецкой области с 24 февраля 2022 выехало более 1 миллиона 100 тысяч», — заявил Кириленко.

https://www.youtube.com/watch?v=sbzKkez4L1E
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Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Бахмут Павел Кириленко Война России против Украины

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