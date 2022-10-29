К освобожденным Лиману и Святогорску подведена электроэнергия — Донецкая ОВА

29 октября, 04:45
Поделиться:
Разрушение в Лавре в Святогорске (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

Разрушение в Лавре в Святогорске (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что к освобожденным Святогорску и Лиману подвели электроэнергию.

"Сейчас электроэнергия уже подведена к Святогорску и Лиману. Работаем над восстановлением внутренних сетей и возвращением жизни в эти очень сильно разрушенные деоккупированные населенные пункты", - сообщил Кириленко.

Видео дня

Он отметил, что сейчас очень страдает инфраструктура Бахмута. Бахмутское направление остается самым трудным на фронте.

"Враг не прекращает попыток зайти в город, прорвать оборону, но эти попытки неудачны. Несет потери и отступает. Понятно, что применяет он и вагнеровцев, которых пополняют за счет лиц, находившихся в местах лишения свободы. Но наши защитники и профессиональные действия военного командования ситуацию держат контролируемой, несмотря на постоянные обстрелы. Конечно, очень страдает инфраструктура, Бахмут сильно поврежден. Есть разрушения, которые не подлежат восстановлению", - заявил Кириленко.

https://www.youtube.com/watch?v=VwCafWB7jMU
Читайте также:
«Навел» российский пропагандист. По нефтебазе в оккупированном Шахтерске нанесен новый удар — видео

Ранее Кириленко сообщил, что Украина строит оборонительные фортификационные сооружения на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=R0aGo5Hmdw8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Электричество Святогорск Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины Лиман

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X