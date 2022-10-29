К освобожденным Лиману и Святогорску подведена электроэнергия — Донецкая ОВА 29 октября, 04:45 Разрушение в Лавре в Святогорске (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что к освобожденным Святогорску и Лиману подвели электроэнергию.

"Сейчас электроэнергия уже подведена к Святогорску и Лиману. Работаем над восстановлением внутренних сетей и возвращением жизни в эти очень сильно разрушенные деоккупированные населенные пункты", - сообщил Кириленко.



Видео дня

Он отметил, что сейчас очень страдает инфраструктура Бахмута. Бахмутское направление остается самым трудным на фронте.

"Враг не прекращает попыток зайти в город, прорвать оборону, но эти попытки неудачны. Несет потери и отступает. Понятно, что применяет он и вагнеровцев, которых пополняют за счет лиц, находившихся в местах лишения свободы. Но наши защитники и профессиональные действия военного командования ситуацию держат контролируемой, несмотря на постоянные обстрелы. Конечно, очень страдает инфраструктура, Бахмут сильно поврежден. Есть разрушения, которые не подлежат восстановлению", - заявил Кириленко.

Ранее Кириленко сообщил, что Украина строит оборонительные фортификационные сооружения на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой области.