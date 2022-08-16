75% жителей Донецкой области покинули регион

16 августа, 06:15
Эвакуация из Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Эвакуация из Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что из области эвакуировались уже 75% жителей.

«Большая часть жителей области эвакуирована, это практически три четверти населения. Четверть населения остается, но эвакуация после принятия распоряжения правительства от 2 августа продолжается. С момента обязательной эвакуации, по состоянию на сегодняшний день, уже эвакуированы 5575 человек», — заявил Кириленко.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/_5_yl6OyeKQ
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29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 2000 жителей региона, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

https://www.youtube.com/watch?v=Qla-1MQqVss
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Эвакуация Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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