Бахмут разрушен на 60% - Кириленко

5 января, 03:51
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Разрушения в Бахмуте (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Разрушения в Бахмуте (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что город Бахмут разрушен более чем на 60%.

В частности, 4 января в результате российских обстрелов погибли двое местных жителей.

"Какие бы попытки войти в город враг не предпринимал, он не продвигается. Какие бы они ни делали продвижение, они были откинуты на прежние позиции, за пределы города. На самом деле они сейчас находятся на равнинной разоренной территории, что также способствует их огромным потерям личного состава" ", – сообщил Кириленко.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=n-TBdHnOeZQ
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Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. Войска РФ бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресссекретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

https://www.youtube.com/watch?v=_Nuf6XaNTNI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донбасс Донецкая область Война в Украине Бахмут Павел Кириленко Война России против Украины

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