В Донецкой ОВА сообщили, что инфраструктура Соледара разрушена почти полностью 10 января, 04:35 Дым от взрывов в небе над Соледаром (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Соледар.

"Соответствует действительности то, что самая горячая точка - это именно Соледар, инфраструктуры которого фактически не осталось. Есть только те укрепления, шахты, которые там расположены, в которые враг пытается также пройти. Но об этом знает командование. Командование здесь, на месте, все необходимые меры от перегруппировки до добавления дополнительных сил уже приняты. Дополнительно при необходимости будут добавляться силы", - заявил Кириленко.

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Он отметил, что во второй половине понедельника на Бахмутском направлении начались еще более жестокие бои.

"Как известно, враг очень существенно сконцентрировал свои усилия именно на городе Соледаре. Количество штурмовых групп именно ЧВК увеличилось очень существенно, начиная с пятницы. Но бойцы держат город и наносят такие удары, что действительно враг идет по трупам своих наемников и пытается пройти в город Но самые ожесточенные бои продолжаются, и это свидетельствует о том, что город является украинским. Он держится благодаря нашим защитникам", - заявил Кириленко.

Накануне Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

Упомянув о визите Сырского в Соледар, президент Владимир Зеленский вечером 8 января рассказал, что командование Сил обороны приняло решение усилить этот участок фронта, перебросив туда дополнительные силы и средства для удержания позиций и усиления огня по оккупантам.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте. С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.