Вражеские войска повторно обстреляли жилой сектор в Донецкой области: два человека ранены 16 июня, 04:44 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты вновь обстреляли Донецкую область (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что вечером 15 июня российская армия вновь обстреляла жилой сектор.

Он отметил, что враг атаковал ракетами Покровск и поселок Гришино. Два человека ранены, разрушены и повреждены 14 частных жилых домов.

«Российские ракеты снова поразили населенные пункты Донбасса. На этот раз — Покровск и поселок Гришино. Два человека ранены, разрушены и повреждены, по меньшей мере, 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма — там погибли три десятка животных», — заявил Кириленко.

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Он вновь призвал мирных жителей максимально эвакуироваться на безопасные территории.

«Враг жесток и циничен. Но мы победим. Стоит только каждому делать то, что ему предстоит», — сообщил Кириленко.

С начала российского вторжения оккупанты убили более 500 гражданских в Донецкой области — это данные без погибших в Мариуполе и Волновахе.



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