Россияне нанесли удар по городу Курахово: повреждено восемь многоэтажек 15 марта, 02:23 Последствия обстрела армией РФ Курахово (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что во вторник, 14 марта, российские оккупанты обстреляли Курахово.

В результате обстрела повреждены восемь многоэтажек, почти тысяча человек остались без света.

"Электроснабжение будет восстановлено, как только разрешит ситуация с безопасностью", - сообщил Кириленко.

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Утром 14 марта российские оккупанты также нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области.

Число раненых в результате ракетного удара составляет девять человек. В больнице находятся два человека. Один человек погиб.

