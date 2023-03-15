Россияне нанесли удар по городу Курахово: повреждено восемь многоэтажек

15 марта, 02:23
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Последствия обстрела армией РФ Курахово (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Последствия обстрела армией РФ Курахово (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что во вторник, 14 марта, российские оккупанты обстреляли Курахово.

В результате обстрела повреждены восемь многоэтажек, почти тысяча человек остались без света.

"Электроснабжение будет восстановлено, как только разрешит ситуация с безопасностью", - сообщил Кириленко.

Видео дня

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0UV3DNerfxzQE3vgqxJhZepE97zK1Xqc16E67QLZrhp7ZPpnT2bSWFexKZyAgyy7Ll&show_text=true&width=500
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Утром 14 марта российские оккупанты также нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области.

Число раненых в результате ракетного удара составляет девять человек. В больнице находятся два человека. Один человек погиб.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Курахово Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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