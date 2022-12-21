Оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области: повреждены многоэтажки и автомобили 21 декабря, 03:12 Последствия обстрела Курахово (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты обстреляли центр города Курахово.

По данным Кириленко, по меньшей мере, один человек ранен, повреждены две пятиэтажки и частные авто.

Отмечается, что россияне специально атаковали центр города, пытаясь нанести ущерб гражданским.

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7 декабря российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области. Российские захватчики нанесли удар по центру города, в том числе по рынку, автостанции, заправке и жилым домам.

В результате российского обстрела погибли 10 человек.