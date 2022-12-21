Оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области: повреждены многоэтажки и автомобили

21 декабря, 03:12
Поделиться:
Последствия обстрела Курахово (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия обстрела Курахово (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты обстреляли центр города Курахово.

По данным Кириленко, по меньшей мере, один человек ранен, повреждены две пятиэтажки и частные авто.

Отмечается, что россияне специально атаковали центр города, пытаясь нанести ущерб гражданским.

Видео дня

Читайте также:
Крепость Бахмут. Зеленский посетил украинских защитников в самой горячей точке фронта — фоторепортаж

7 декабря российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области. Российские захватчики нанесли удар по центру города, в том числе по рынку, автостанции, заправке и жилым домам.

В результате российского обстрела погибли 10 человек.

https://www.youtube.com/embed/Ufn0mmiDf2g
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X