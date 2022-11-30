Эвакуация не может быть принудительной. В Донецкой области остаются несколько десятков тысяч детей с родителями — ОВА
Дом в Донецкой области (Фото:REUTERS/Leah Millis)
В Донецкой области остаются несколько десятков тысяч детей с родителями, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, касательно несовершеннолетних детей статистика является «плавающей».
«В целом по Донбасу несколько десятков тысяч детей с родителями остаются на территории региона. Большинство детей уехали, где общины находятся под постоянными обстрелами», — сказал он.
Кириленко заявил, что детей из социальных учреждений вывезли еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Глава области добавил, что обязательная эвакуация не может быть принудительной, поэтому семьи с детьми еще остаются в Донецкой области.