Эвакуация не может быть принудительной. В Донецкой области остаются несколько десятков тысяч детей с родителями — ОВА 30 ноября, 14:35 Дом в Донецкой области (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Донецкой области остаются несколько десятков тысяч детей с родителями, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, касательно несовершеннолетних детей статистика является «плавающей».

«В целом по Донбасу несколько десятков тысяч детей с родителями остаются на территории региона. Большинство детей уехали, где общины находятся под постоянными обстрелами», — сказал он.

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Кириленко заявил, что детей из социальных учреждений вывезли еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Глава области добавил, что обязательная эвакуация не может быть принудительной, поэтому семьи с детьми еще остаются в Донецкой области.