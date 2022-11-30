Эвакуация не может быть принудительной. В Донецкой области остаются несколько десятков тысяч детей с родителями — ОВА

30 ноября, 14:35
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Дом в Донецкой области (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Дом в Донецкой области (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Донецкой области остаются несколько десятков тысяч детей с родителями, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, касательно несовершеннолетних детей статистика является «плавающей».

«В целом по Донбасу несколько десятков тысяч детей с родителями остаются на территории региона. Большинство детей уехали, где общины находятся под постоянными обстрелами», — сказал он.

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Кириленко заявил, что детей из социальных учреждений вывезли еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=3OeB5O4ODSY

Глава области добавил, что обязательная эвакуация не может быть принудительной, поэтому семьи с детьми еще остаются в Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=3QjshFekvQ0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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