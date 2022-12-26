Заваливают фронт пушечным мясом. Россияне не считают свои потери под Бахмутом — ОВА 26 декабря, 14:18 Дом после обстрела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты не считают свои потери под Бахмутом, заваливают фронт пушечным мясом, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кириленко добавил, что значительного замедления наступления россиян не происходит.

«Это может свидетельствовать, что они подтягивают свои резервы, потому что потери оккупантов, россиян, так называемых „ДНР“ и „ЛНР“, которые там еще остались, действительно огромны. Потери ЧВК — их просто не считают. Это пушечное мясо», — сказал он.

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По его словам, враг постоянно обстреливает Бахмут.

«Инфраструктура Бахмута уничтожена уже больше чем на 60%», — сказал он.

По его словам, ситуация стабильно напряженная.

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, несмотря ни на какие потери, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.