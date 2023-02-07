На подконтрольной территории Донецкой области проживает около полумиллиона человек — Кириленко 7 февраля, 18:36 Бахмут Донецкой области (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что на подконтрольной территории сейчас проживает около полумиллиона человек.



Об этом сообщает Радио Свобода.

«С учетом восстановления газоснабжения полной трети области, частичного в десяти громадах области (это на момент начала отопительного сезона) сейчас около полумиллиона жителей проживает на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям», — заявил Кириленко.

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Он отметил, что за последнюю неделю эвакуация людей из области ускорилась. Кириленко напомнил, что до 2014 года Донецкая область была с наиболее плотным населением в Украине.

«Но я напомню, что Донетчина, если брать до 2014 года, была наиболее плотно населенным регионом Украины. Более 4,5 миллиона человек проживало на территории Донецкой области. До оккупации ее части. После оккупации практически трети области постоянно проживало 1 800 тысяч, 1 670 тысяч проживало по состоянию на 24 февраля… Поэтому в данном случае — полмиллиона. Мы цифру достигали 350 тысяч на июль месяц. Потом было определенное возвращение людей. В данный момент люди тоже выезжают после ракетного удара по центру Краматорска и периодических обстрелов по центральным частям городов, которые относительно удалены от линии фронта», — заявил Кириленко.