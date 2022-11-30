Ситуация сложная, но контролируемая. В Донецкой области оккупанты проводят наступательные действия, но не могут продвинуться — ОВА

30 ноября, 15:08
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Украинские защитники (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Украинские защитники (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

В Донецкой области российские оккупанты проводят наступательные действия, однако не могут продвинуться.

Об этом заявил руководитель Донецкой ОВО Павел Кириленко в ходе брифинга.

По его словам, ситуация в области «сложная, впрочем, контролируемая».

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«Мы все действуем слаженно и сконцентрировано. И враг по своим наступательным действиям, благодаря нашим мужественным защитникам, не может продвинуться и преуспеть в своих боевых действиях», — сказал он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=3OeB5O4ODSY

Кириленко заявил, что оккупанты продолжают наносить удары по территории области, а также обстреливают деоккупированные территории.

В Генштабе заявляли, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=jsHbk2D45Ck
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Павел Кириленко Война России против Украины

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