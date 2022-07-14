Глава Донецкой ОВА показал последствия обстрела Бахмута

14 июля, 01:16
Последствия российского удара по частному сектору в Бахмуте (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия российского удара по частному сектору в Бахмуте (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко опубликовал видео, на котором показал последствия удара российских войск по Бахмуту.

Кириленко напомнил, что оккупанты вновь ударили по частному сектору города.

В результате удара со стороны оккупантов погиб один человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/ndhLeUKK1ps
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Бахмут Павел Кириленко Война России против Украины

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