«Не верьте бреду». Информация о том, что при обострении боевых действий запретят эвакуацию из Славянска и Бахмута — ложь — ОВА 10 июня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что информация о том, что при обострении боевых действий запретят эвакуацию из Славянска и Бахмута — это «откровенная ложь».

«Это — откровенная ложь, подпевающая российской пропаганде. Донецкая ОВА вместе с местными властями, спасателями, полицией и военными осуществляет эвакуацию граждан с самого первого дня полномасштабного вторжения», — написал он в Telegram.

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По его словам, важно, чтобы эвакуация была своевременной.

«Каждый выезд под обстрелами — это угроза не только для выезжающих, но и для тех, кто вывозит. Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуируйтесь вовремя! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома», - заявил он.

Кириленко добавил, что не нужно верить бреду из непонятных источников.

"Война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве", - заявил он.

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