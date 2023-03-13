Глава Донецкой ОВА анонсировал создание Мариупольской военной администрации

13 марта, 23:20
Поделиться:
Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

В Украине уже в ближайшее время могут решить вопрос создания Мариупольской военной администрации.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

Чиновник напомнил, что депутаты Мариупольского горсовета ни разу не собирались на заседания с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 11 марта вместо запланированного заседания был проведен «депутатский день».

Видео дня

«В ближайшее время будет решен вопрос создания Мариупольской военной администрации. Это ситуация показательная, и вполне возможно, что именно так будет происходить и в других общинах в случае возобновления работы местных советов, избранных на выборах 2020 года», — написал Кириленко.

Ранее депутаты Мариупольского горсовета обращались к Кириленко с просьбой инициировать создание городской военной администрации Мариуполя. Но, при этом, одного решения Донецкой ОВА недостаточно, для этого необходимо утверждение президента Украины Владимира Зеленского.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Павел Кириленко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X