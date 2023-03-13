Глава Донецкой ОВА анонсировал создание Мариупольской военной администрации 13 марта, 23:20 Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

В Украине уже в ближайшее время могут решить вопрос создания Мариупольской военной администрации.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

Чиновник напомнил, что депутаты Мариупольского горсовета ни разу не собирались на заседания с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 11 марта вместо запланированного заседания был проведен «депутатский день».

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«В ближайшее время будет решен вопрос создания Мариупольской военной администрации. Это ситуация показательная, и вполне возможно, что именно так будет происходить и в других общинах в случае возобновления работы местных советов, избранных на выборах 2020 года», — написал Кириленко.

Ранее депутаты Мариупольского горсовета обращались к Кириленко с просьбой инициировать создание городской военной администрации Мариуполя. Но, при этом, одного решения Донецкой ОВА недостаточно, для этого необходимо утверждение президента Украины Владимира Зеленского.