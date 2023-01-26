ГБР провело девять экспертиз по делу убийства сотрудника разведки Киреева

26 января, 19:36
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Денис Киреев присутствовал на переговорах украинской и российской делегаций (Фото:Обозреватель/Telegram)

Денис Киреев присутствовал на переговорах украинской и российской делегаций (Фото:Обозреватель/Telegram)

Государственное бюро расследований в рамках дела об убийстве сотрудника ГУР Дениса Киреева провело девять экспертиз.

Об этом пресс-служба бюро сообщила в ответ на запрос Радио Свобода.

«Проведено девять судебных экспертиз, в частности, судебные медицинские экспертизы, судебные экспертизы оружия, судебные баллистические экспертизы, экспертиза оружия и следов, обстоятельств его использования, экспертиза материалов, веществ и изделий», — отметили в ГБР.

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Ведомство добавило, что досудебное расследование продолжается.

5 марта 2022 года стало известно, что Денис Киреев был застрелен в центре Киева — через несколько дней после того, как он присутствовал на первом раунде российско-украинских переговоров в Беларуси как консультант украинской делегации.

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Тогда УП со ссылкой на собственные источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева.

Позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий.

Его имя упомянули вместе с еще двумя погибшими разведчиками. «Они погибли, защищая Украину, а их поступок приблизил нас к победе», — заявили в ГУР.

Американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало большое расследование о Кирееве, в котором сказано, что он работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил украинскую разведку ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Разведка ГУР МО Денис Киреев

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