Корь в Киеве: цирк Кобзов продолжил давать представления, несмотря на распоряжение властей

Николай Кобзов напомнил, что корь есть во многих областях

Цирк Кобзов продолжает работать по намеченному расписанию, несмотря на решение КГГА приостановить его работу из-за распространения кори в городе.

Об этом пресс-служба учреждения сообщила медиа Громадське.

Вместе с тем президент Всеукраинской общественной организации Цирковой союз Кобзова Николай Кобзов категорически не согласен с обвинениями о том, что именно его заведение стало источником распространения болезни.

Он добавил, что корь наблюдалась в Киеве и раньше, также вспышка болезни у детей (реже взрослых) наблюдается во многих областях Украины, добавил он.

Накануне первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что в городе из-за распространения кори среди детей закроют на один месяц цирк Кобзов. По его данным, в этом цирке продолжал выходить на работу заболевший корью сотрудник, который заболел еще в декабре.

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