Корь в Киеве: цирк Кобзов продолжил давать представления, несмотря на распоряжение властей

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Николай Кобзов напомнил, что корь есть во многих областях
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Николай Кобзов напомнил, что корь есть во многих областях

Цирк Кобзов продолжает работать по намеченному расписанию, несмотря на решение КГГА приостановить его работу из-за распространения кори в городе.

Об этом пресс-служба учреждения сообщила медиа Громадське.

Вместе с тем президент Всеукраинской общественной организации Цирковой союз Кобзова Николай Кобзов категорически не согласен с обвинениями о том, что именно его заведение стало источником распространения болезни.

Он добавил, что корь наблюдалась в Киеве и раньше, также вспышка болезни у детей (реже взрослых) наблюдается во многих областях Украины, добавил он.

Накануне первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что в городе из-за распространения кори среди детей закроют на один месяц цирк Кобзов. По его данным, в этом цирке продолжал выходить на работу заболевший корью сотрудник, который заболел еще в декабре.

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